حجز 395 غرام كوكايين ومبالغ مالية بالعملة الصعبة في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا، من حجز مايقارب نصف كيلو من الكوكايين ومبلغ مالي يربو عن الـ 700 مليون سنتيم

ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة كانت بحوزة مجموعة من المتاجرين بالمخدرات، حسب بيان لمصالح ذات السلك النظامي، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر،أن مصالح الأمن أوقفت ثلاث أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30إلى 44 سنة على مستوى عدة إحياء بالعاصمة

تورطوا في جناية المتاجرة بالمخدرات الصلبة، في إطار جماعة إجرامية منظمة مع مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال,

وتم حجز 395غرام من الكوكايين، بالإضافة إلى محجوزات أخرى على غرار 6.5 غرام من القنب الهندي،ميزان إلكتروني،ومبلغ مالي بالعملة الوطنية

قارب700 مليون سنتيم ومبالغ من العملة الصعبة، تمثلت في 54625 أورو، 23172 دولار أمريكي، 9170 ليرة إنجليزية، 3910 دولار كنــدي,

بالإضافة إلى1000 ليرة لبنانية،165 دينار تونسي،20 فرنك سويسري، سيارتان سياحيتان،05هواتف محمولة،03 جوازات سفر جزائرية وجواز سفر صادرعن دولة أجنبية.

وبإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.