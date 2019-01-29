حجز 396 كلغ زطلة بالجنوب الغربي للبلاد في 2018

تمكن أعوان الجمارك من حجز 396 كلغ من الكيف المعالج، و8415 قرص مهلوس بالجنوب الغربي للوطن، سنة 2018.

من خلال تسجيل 20 قضية تهريب، في كل من ولايات بشار والنعامة، وأدرار وتندوف.

وذلك وفق حصيلة قدمها المكلف بالإعلام بمديرية الجمارك لبشار، ناصيري عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، خلال أبواب مفتوحة حول الجمارك بالنعامة.

كما قام أعوان الجمارك خلال نفس الفترة، بحجز 28 وحدة مختلفة من الأسلحة.

بالإضافة إلى 16بندقية و 5313 خرطوشة ذخيرة، و4 مخازن للذخيرة فارغة.

وضبط أعوان الجمارك عبر هذه الولايات 46 ألف وحدة من المشروبات الكحولية.

و 11850 وحدة من الشمة المقلدة، ونحو 100خرطوشة سجائرمهربة.

وتم تسجيل 10 عمليات لتصدير منتوجات وطنية نحو موريتانيا من بينها الأجهزة الكهرومنزلية والبسكويت.

والبصل والتمور والعجائن والخضر والفواكه، وذلك على مستوى المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد الكائن بتندوف.