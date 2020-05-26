حجز 4 صفائح من الكيف المعالج  بتيغنيف في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر، من تفكيك عصابة مختصة في ترويج هذه المخدرات.

العملية مكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 36 و49 سنة وحجز كمية إجمالية بوزن فاق 352 غرام من الكيف ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج.

وخلال عملية مداهمة بأحد شوارع مدينة تيغنيف بعد تتبع محكم لاثنين من المشتبه فيهم يبلغان من العمر 36 و37 سنة كانا على متن دراجة نارية.

أين تمكن عناصر الفرقة من توقيف أحدهما متلبسا بحيازة صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 177.8 غرام ومبلغ مالي.

فيما لاذ شريكه بالفرار، ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة أين فتح تحقيق في القضية.

وعقب تفتيش مسكن أحد المشتبه فيه الموقوف تم العثور على صفيحتين أخريين من الكيف وزن 174.8 غرام.

لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى 352 .6 غرام ، ليتواصل التحقيق في القضية بتوقيف المشتبه فيه الفار.

كما تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية ممونهما بهذه السموم وتوقيفه، لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم الثلاثة.

وأنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.