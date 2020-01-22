حجز 4 قناطير من الشحوم الحيوانية وكبد الدجاج الفاسدة بأم البواقي

تمكنت قوات الشرطة للمصلحة العمومية بأم البواقي، من إحباط محاولة تسويق حوالي 4 قناطير من مادة الشحوم الحيوانية الفاسدة.

وضبطت ذات العناصر، كمية معتبرة من مادة كبد الدجاج غير صالحة للإستهلاك قدرت بـ60 كلغ موجهة للإستعمال البشري، وضعت في صناديق بلاستيكية داخل مركبة .

وتبين أن صاحب المركبة، لا يجوز على وثيقة قانونية تثبت سلامة كبد الدجاج.

جدير بالذكر أن مصالح أمن ولاية أم البواقي وبحسب بيان لخلية الإعلام بأمن الولاية، صرحت أن الكمية المحجوزة من الفترة الممتدة بين 17 و 21 جانفي الجاري، قدرت بـ12.5 قنطار من الشحوم الحيوانية الفاسدة.