حجز 4 قناطير و45 كغ من الكيف المعالج بتلمسان

حجزت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع الأمن الوطني بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 4 قناطير و45 كيلوغرام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، فقد ضبط عناصر الدرك الوطني 30 كيلوغراما من الكيف المعالج، بسكيكدة.

في سياق متصل أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان، 4 تجار مخدرات، وحجزوا 14 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 1500 قرص مهلوس، كانت بحوزة تاجري مخدرات، كانا على متن مركبتين سياحيتين، بمعسكر.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية، 36 شخصا، وضبطت شاحنتين و9 مركبات رباعية الدفع.

كما تم حجز بندقية صيد وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، و4,3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش محاولات تهريب 12240 لتر من الوقود، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

كما تم توقيف 93 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست.