حجز 4.2 كلغ من القنب الهندي بالدويرة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث ببلدية الدويرة بالعاصمة من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وقال ملازم أول للشرطة عصام كلايعية رئيس الأمن الحضري الثالث بالنيابة بالدويرة، أنه تم تفكيك شبكة وطنية.

وتعمل الشبكة على إستيراد ونقل وتخزين وترويج المخدرات، تتكون من 9 أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 23 و 42 سنة.

وأضاف المتحدث، أن العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى المصلحة.

وأشار كلايعية، إلى أنه تم حجز 4.2 كلغ من القنب الهندي بقيمة 500 مليون، وحجز سيارتين تستعمل لنقل البضاعة.

كما تمكنت ذات المصالح، من حجز 66 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدر بـ 40 ألف دينار.