حجز 40 طن من البصل داخل غرفة تبريد بتيارت

أخبار الجزائر
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حجز 40 طن من البصل داخل غرفة تبريد بتيارت
بقلم م جلباني

تمكنت فرقة مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية تيارت من حجز كمية كبيرة من البصل كانت مخبأة في مسكن .

وعلم من ذات المصالح ان عملية حجز الكمية المقدرة ب 40 طن تمت اثر معلومات وردت الى فرقة مكافحة الغش بمديرية التجارة عن قيام شخص بتخزين البصل داخل مسكنه بحي التفاح.

حيث تنقلت ذات المصالح برفقة عناصر الشرطة التي عثرت على صناديق معبأة بالبصل مهيأة للتسويق.

وتبين ان صاحبها لا بحوز على رخصة تسمح له بتخزين هذه المادة التي تم حجزها و يعتقد ان المعني كان بحتكرها الى غابة شهر رمضان لتسويقها


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