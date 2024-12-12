حجز 40 كلغ مخدرات وتوقيف 6 مغاربة ضمن الشبكة الإجرامية بسيدي بلعباس

تمكنت المصالح المتخصصة للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحـر هذا الأسبوع. من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتوقيف ستة أشخاص من عناصرها يحملون الجنسية المغربية. تنشط في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات وتهريب المهاجرين.

العملية نفذت بعد عمل إستعلاماتي وميداني معمق، مكّن المحققين من الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة. المرتبط بالإتجار والتهريب الدولي للمخدرات وامتداده إلى تهريب المهاجرين. ليتم توقيف عناصرها الستة من الجنسية المغربية، مع ضبط 40 كلغ من الكيف المعالج كانت بصدد الشحن على متن مركبة سياحية.

كما مكنت العملية أيضا من ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران.

ووجهت للموقوفين تهم جناية تكوين شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات، و جناية تهريب المهاجرين ، التحضير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

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