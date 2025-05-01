حجز 400 كلغ من “الموز” وتوقيف شخصين بتلمسان

تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات من شل نشاط تجاري غير شرعي لتاجرين. وحجز كمية هامة من فاكهة الموز موجهة للمضاربة غير مشروعة.

وحسب بيان لشرطة تلمسان، فقد تم حجز أكثر من 400 كلغ من الموز محملة داخل 23 صندوق. و مخبأة داخل محل تجاري مستغل بطريقة غير قانونية. حيث تبيّن من خلال التحقيق أن فاكهة الموز كانت مخبأة لإحداث الندرة و إعادة بيعها بأثمان باهضة.

من جهتهم أفراد الشرطة تمكنوا من إجهاض العملية، و توقيف شخصين ضالعين في القضية مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ودعت مصالح الأمن إلى التواصل مع الشرطة عبر الرقم الأخضر 1548 أو 17 في حالة معاينة أي شكل من أشكال المضاربة غير مشروعة في السلع و المنتجات.