حجز 406 قطعة أثرية رومانية و1000 وحدة خمر بمعسكر

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 406 قطعة أثرية تعود للعصر الروماني.

وتمت العملية بناءا على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها قيام شخص بعرض قطع آثارية على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وبعد التحري في المعلومة تم التوصل إلى فيديو لمدة 7 دقائق بالمجموعة المسماة ذكريات من مدينة بوحنفية.

وتم نشر الفيديو، من طرف مسير الحساب بعنوان بوحنيفية معالم وآثار وينابيع.

وحسب المنشور، فإن القطع تمثلت في أجزاء من جرار خاص بجمع المياه وزيت الزيتون.

إضافة إلى بقايا قدور وصحن للعهد الروماني لمدينة “اكواسيراس” بوحنيفية حاليا.

وتم تحديد هوية صاحب المنشور وبعد أخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مسكن المعني من طرف أفراد الفرقة.

وعثر على المحجوزات السالفة الذكر، حيث تم توقيف المعني من أجل مخالفات إجراء أبحاث أثرية دون ترخيص.

وإخفاء أشياء متأتية،من عمليات حفر أو تنقيب مكتشفة أثناء القيام بأبحاث آثارية غير مرخصة بانتظار تقديم المعني أمام الجهات القضائية.

درك رأس العين عميروش يحجز قرابة 1000 وحدة خمر

وتمكن الدرك الوطني، برأس عين عميروش بولاية معسكر، من حجز990 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع.

وتمت العملية على إثر نقطة مراقبة على مستوى الطريق رقم 41 بشطره الرابط بين رأس عين عميروش “معسكر”، وبوفاطيس “وهران”.

وتم توقيف سيارة سياحية نوع “رونو سانبول” بعد المراقبة الإدارية والتفتيش،حيث عرف على المحجوزات السالفة الذكر بالصندوق الخلفي للمركبة المذكورة.