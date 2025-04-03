حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن حجز 41 كلغ من الكوكايين بولاية أدرار.

وتمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والجمارك والأمن الوطني بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، أمس الأربعاء. من حجز كمية من المخدرات الصلبة “الكوكايين” تقدر بــ 41 كليلوغرام، بالإضافة إلى سيارة نفعية.

العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها وخلال عملية نوعية. كما تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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