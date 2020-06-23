حجز 412 وحدة من الخمور في تخمارت بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية تخمارت من حجز كمية من المشروبات الكحولية المتنوعة كان صاحبها يتاجر بها بطريقة غير قانونية.

وعلم من ذات المصللح ان معلومات وردت الى فرقة الدرك الوطني عن تحويل شخص مسكنه الى مستودع للمتاجرة بالخمور أين تنقلت أفراد الدرك الوطني و بعد تفتيش مسكنه الواقع وسط المدينة بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة عثر على 412 وحدة من المشروبات الكحولية المختلفة .

و بعد تقديم المتهم امام محكمة فرندة خضع للمثول الفوري حيث أدين بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة مع تحويل المحجوازت الى املاك الدولة .