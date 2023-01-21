حجز 42 ألف لتر من زيت المائدة في إن قزام

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية إن قزام، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب زيت المائدة. حيث جاء في بيان الأمن الوطني، “الشبكة مختصة في التهريب والمضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الاستهلاك”.

في حين، كللت العملية، بتوقيف عنصري الشبكة المشتبه فيهما مع حجز 42.000 لتر من مادة زيت المائدة المدعم. وهذا بقيمة مالية تفوق نصف مليار سنتيم.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية التهريب، والمضاربة في المواد واسعة الاستهلاك. والدخول والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني.

وفي قضية مماثلة، سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في ديسمبر الماضي، عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو “، “ع .س.الدين” “أ.ع “، ” ب.أ” ، فيما وقعت ذات الهيئة القضائية 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرعية المالي المتهم الموقوف ” ماكانا”.

وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة نفس العقوبة في حق جميع المتهمين عن جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب، وجنحة الإقامة الغير شرعية. ويتواجد ضمن المتهين رعية افريقي من جنسية مالية، مقيم بطريقة غير شرعية بأرض الوطن.

كما ثبت من الملف أن الوقائع انطلقت بتاريخ 30 سبتمبر 2022، أين تم ضبط كلا المتهمين الموقوفين كل من ” ب.أ” السائق و”ه.ع” فيما لاذ ثالثهم بالفرار ويتعلق الامر بالرعية المالي المدعو ” ماقا” ، متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية، على مستوى مخرج ولاية تمنراست على متن شاحنة، بغرض تهريبها خارج الوطن.