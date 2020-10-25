حجز 4200 وحدة من المشروبات الكحولية داخل ورشة بناء في تيارت

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية داخل ورشة بناء مشروع سكني بتيارت.

وعلم من ذات المصالح عن عملية حجز كمية المشروبات الكحولية المقدرة بـ4200 وحدة تمت إثر معلومات وردت الى عناصر فرقة البحث والتدخل عن قيام حارس ورشة بناء مشروع سكني.

وبعد مداهمة المكان عثر على 4200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام كانت مهيأة البيع بطريقة غير قانونية.

وتم توقيف المتهم في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للنظر في قضبتهم.