حجز 43 محرك مستعمل بتبسة

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة من حجز كمية معتبرة من المحركات المستعملة أجنبية الصنع مستوردة عن طريق التهريب.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص يستغل منزله الشخصي في تخزين المحركات المستعملة الخاصة بالمركبات.

وإستغلالا للمعلومة وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة وتفتيش المنزل محل المعلومة.

العملية أسفرت عن حجز43 محرك مستعمل أجنبية الصنع لمختلف المركبات.

وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي، فيما تبقى التحريات متواصلة للقبض على المشتبه فيه .