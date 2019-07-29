حجز 430 قرص مهلوس بالطارف

تمكنت عناصر الأمن بولاية الطارف من حجز 430 قرص مهلوس وتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي بجاية وبرج بوعريريج.

أحدهما مسبوق قضائيا يبلغان من العمر 30سنة، وذلك بعد توقيف مركبة في مخرج عاصمة الولاية كانت متجهة الى قرية عين خيار.

أين كان الموقوفان يسلكان طرقا إجتنابية للفرار من حواجز الأمن وأثناء تفتيشهما تم العثور على 43 مشط تحتوي على 430 قرص مهلوس.

و ينشط المشتبه فيهما على مستوى أحياء مدينة الطارف كونهما غريبين عن الولاية باستعمال مركبة.

ليتم تقديمهما امام نيابة محكمة الطارف التي امرت بايداعهما الحبس المؤقت.