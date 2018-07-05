حجز 45 ألف حبة بيض فاسدة موجهة للبيع في البيض

حجزت عناصر فرقة حماية المستهلك وقمع الغش بالبيض 45.000 حبة بيض فاسدة كانت معروضة للبيع بالسوق الأسبوعي بعاصمة الولاية.

عملية الحجز تمت أمس عقب ورود معلومات تفيد بمحاولة أحد التجّار بيع الكمية بالسوق الأسبوعي الذي ينظم كل أربعاء.

وقد أفضت عملية المراقبة لمصالح التجارة بالتنسيق مع مصالح الشرطة المختصة من توقيف شاحنة كانت في السوق.

كان صاحبها يعرض 45 الف حبة من البيض على مستوى 1500صفيحة.

وتم أخذ عينات من البيض وعرضها على الطبيب البيطري المختص إقليميا.

الذي أكد أن هذه الشحنة من البيض فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم حجز هذه البضاعة وإتلافها على مستوى مركز الردم التقي بالبيض.

وإنجاز محضر في حق المخالف حول بموجبه على العدالة للفصل في قضيته.

الكمية كانت قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري وكانت على متن شاحنة لا تتوفر على معايير الصحة والنظافة.