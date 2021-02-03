حجز 45 شتلة “قنب هندي” مغروسة داخل مستودع في غرداية!

على طريقة العصابات الكولومبية

داهمت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بلدية “زلفانة” بغرداية، مرفوقة بعناصر التدخل، إثر استغلال معلومات مؤكدة حول قيام مجموعة من الأشخاص بزراعة “القنب الهندي” داخل مكان سري يقع في إقليم الاختصاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لـدى “النهار“، فإن معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الضبطية حول قيام عدد من المشتبه فيهم بممارسة نشاط زراعة المخدرات بطريقة سرية جدا، لتتم مباشرة التحري والترصد إلى حين تجمعهم في أحد الأمكنة من أجل تناول الكحول، لتتم مداهمتهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة، ومباشرة التحقيق معهم، مع استخراج إذن بتفتيش منازلهم والأماكن التي يرتادونها، على غرار منزل قيد البناء به مستودع مهجور مزوّد بإضاءة وتهوية خاصة، وجد فيه 45 شتلة “قنب هندي” مزروعة بنفس الطريقة التي تستخدمها العصابات الكولومبية في زراعة “القنب الهندي” داخل المدن، كما تم خلال المداهمات، حجز دراجة نارية مسروقة منذ سنة 2013 وسلاح أبيض، ليتم التوصل إلى المشتبه فيه الخامس، وبعد استكمال التحقيقات، تم تحويل الموقوفين إلى محكمة “متليلي” بتهم جنائية خطيرة، من بينها تكوين جماعة أشرار وجناية زراعة المخدرات بطريقة غير شرعية والتجارة غير الشرعية في المخدرات وتهم أخرى، أين تم تحويلهم إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.