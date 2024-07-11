حجز 45 كلغ كوكايين والإطاحة بـ7 من مروّجيها في تمنراست

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أنه تم ضبط قرابة 45 كلغ من الكوكايين بزولاية تمنراست

وحسب بيان لمجلس قضاء العاصمة، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات. وعلى إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات. نقلها وتوزيعها من ولاية تمنراست إلى باقي الولايات وتبييض عائداتها الإجرامية. توصل التحقيق الابتدائي إلى ضبط 44 كلغ و 278 غرام من مادة الكوكايين والكشف عن تورط شبكة تضم (17) شخصا، تم توقيف سبعة (07) منهم.

كما أنه بتاريخ 2024/07/10 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة. والحيازة و الشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة. بالإضافة كذلك إلى وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة .

هذا وبعد استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع خمس متهمين رهن الحبس المؤقت. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار .