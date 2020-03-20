حجز 450 ألف قفاز طبي و17 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببومرادس

حجزت شرطة بومرداس، 450 ألف قفاز طبي و17 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ببومرادس.

يأتي هذا بعد ورود معلومات، عن طريق التبليغ من المواطنين، مفادها اشتباه عرض مواد غذائية ومنتجات صيدلانية بطريقة غير قانونية.

وعلى الفور، باشرت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري أولاد موسى عملية مداهمة.

وتمكنت عناصر الشرطة، من حجز ما يقارب 450 ألف قفاز طبي مخالف لمواصفات الموسم التجاري، كانت موجهة للعرض بطريقة غير قانونية.

وفي سياق متصل حجزت مصالح أمن دائرة برج منايل، ما يقارب 17 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إستغل صاحبها الوضع الراهن لطرحها في السوق الإستهلاكية بطريقة غير قانونية، التي من شأنها أن تمس بصحة و سلامة المستهلك.

وقد تم توقيف المتورطين، وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.