حجز 4500 كيس من مادة الحليب بتابلاط في المدية

تمكن أعوان المفتشية الاقليمية للتجارة بتابلاط في المدية، ليلة الأحد إلى الإثنين، من حجز 4500 كيس من مادة الحليب.

لعملية تمت رفقة مصالح الشرطة بأمن الدائرة وذلك على مستوى الحاجز الأمني. أين تم توقيف شاحنة علة مستوى الحاجز وبعد مراقبتها تبين أنها محملة بمادة الحليب 4500 كيس.

كما مكنت العملية من إتلاف 640 كيس لغياب تاريخ نهاية الصلاحية والباقي تم بيعه اليوم مباشرة للمستهلك تحت اشراف أفراد الأمن وأعوان الرقابة.

وفي السياق ذاته قام أعوان المفتيشة الإقليمية بسيدي نعمان ،اليوم، بمراقبة حركة تنقل السلع لدى17 صاحب مركبة. وذلك رفقة مصالح الشرطة، على مستوى الحاجز الأمني بمخرج بلدية سيدي نعمان باتجاه الطريق الوطني رقم 18.

تأتي هذه التدخلات في إطار تطبيق تعليمات الوزارة والسلطات المحلية القاضية بالتصدي لكل أنواع المضاربة غير المشروعة. والحد من نقل وتسويق مواد فاسدة.

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