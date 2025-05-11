حجز 4770 قرص إكستازي و175 غ كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن وهران في عمليتين متفرقتين. من الإيقاع بشبكتين مختصتين في ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة. تم خلالها حجز 4770 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي و 175 غ كوكايين.

وهي العملية التي تمت بناءً على معلومات تُفيد بقيام المشتبه فيهم باتخاذ أحد المساكن وكرا لتخزين السموم قصد ترويجها وسط فئة الشباب. حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تم توقيف 3 أشخاص وحجز كمية المؤثرات التي قدرت بـ 3800 قرص إكستازي. وكمية من الكوكايين قدرت بـ 90 غرام كوكايين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 14 مليون سنتيم.

أما العملية الثانية، فتمت استغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة حول النشاط المشبوه للمشتبه فيهم. حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم توقيف 3 أشخاص وحجز 970 قرص إكستازي و85 غ كوكايين. ليتم تحرير إجراءات قضائية ضد المتورطين قدموا بموجبها أمام العدالة أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

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