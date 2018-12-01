حجز 480 علبة سجائر بصدد التهريب في تلمسان

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة صبرة ولاية تلمسان، من حجز 480 علبة من السجائر من نوع “مالبورو”، كانت بحوزة شخص بصدد تهريبها.

وتعود حيثيات القضية، إلى وقوع حادث مرور بين مركبة من نوع “بيجو بوكسار” و جرار على مستوى المخرج الغربي للمدينة.

و بالضبط بطريق قرية برباطة، أين تم عثر على هذه الكمية من المادة، بعد القيام بعملية تفتيش دقيق للمركبة، ليتم توقيفه بعين المكان.

و بعد تنقيط المركبة على مستوى مصالح الشرطة، تبين أنها لاتحوز على بطاقة رمادية مسجلة بالرقم المثبت عليها، ليبقى التحقيق مفتوح من قبل أمن الدائرة.

كما قامت ذات المصالح الأمنية، من حجز 40 قرص مهلوس بحوزة شخص يبلغ من العمر 30 سنة.

إثر حاجز مراقبة بمخرج مدينة صبرة، كان قادما من دائرة مغنية على متن مركبة من نوع “accent”.