حجز 480 وحدة من المشروبات الكحولية بتيارت

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تيارت من حجز 480 وحدة من المشروبات الكحولية.

وأفادت عناصر الأمن بتيارت أن صاحب المشروبات كان بصدد نقلها إلى ولاية تيسمسيلت.

وأشارت أن عملية الحجز تمت إثر ورود معلومات لذات المصالح، مفادها وجود سيارة من نوع “سامبول” تحمل مختلف أنواع الخمور.

وتم رصد السيارة وتوقيفها ليتم العثور على 480 وحدة من المشروبات الكحولية فيها وبدون رخصة.

وقامت مصالح الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، والذي أمر بإيداعه الحبس.