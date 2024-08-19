حجز 4800 كبسولة بريغابالين و توقيف شخص بولاية أم البواقي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و توقيف شخص (01) فيما يبقى أخر في حالة فرار.

العملية نفذت بالطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بين مدينة سيقوس ولاية أم البواقي ومدينة الخروب ولاية قسنطينة. بعد استغلال لمعلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. أين تم وضع تشكيل أمني محكم تمثل في غلق جميع المحاور التي من الممكن سلكها مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش.

ليتم بعد ذلك، توقيف السيارة محل المعلومة بعد تفتيشها. وعثر بها على 4800 كبسولة نوع بريقابالين 300 ملغ أجنبية الصنع.أين تم توقيف المعني وحجز الأقراص المهلوسة ووسيلة النقل.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه. أمام الجهات القضائية المختصة فيما تسلم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.