حجز 485 قنطار من السميد والفرينة ومتابعة صاحبها قضائياً بالمدية

تمكن صباح أمس الجمعة، أعوان الرقابة وقمع الغش لمصالح مديرية التجارة، رفقة مصالح أمن دائرة قصر البخاري بالمدية بمداهمة مخزن غير شرعي.

ويستعمل هذا المخزن، لغرض تخزين مادة السميد والفرينة، قصد المضاربة والاحتكار والمساهمة في الرفع الغير المبرر للأسعار.

أين أسفرت عن حجز كمية تقدر بـ484.5 قنطار من السميد والفرينة.

كما تم حجز الكمية وإعداد ملف وتحويل صاحب المخزن إلى المتابعة القضائي،ة وكذا اتخاذ الاجراءات الادارية في حقه.

وتأتي هذه العملية، بعد سلسلة مداهمات قامت بها مصالح التجارة والفلاحة بالتنسيق مع مصالح الأمنية، في غضون الأسبوع الجاري.

وأفضت هذه المداهمات إلى حجز كميات معتبرة من مادة الفرينة والسميد، قدرت بما يفوق 804 قنطار، استغل أصحابها الظرف الحالي وهاجس داء كورونا للمضاربة أو بيع هذه المواد الأساسية غير الصالحة للإستهلاك.

وتأتي هذه العملية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول، في إطار القرارات القاضية بمحاربة المضاربة والاحتكار ومختلف أشكال الغش التجاري والممارسات التجارية غير القانونية وإتخاذ الإجراءات الردعية ضدهم.