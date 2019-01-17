حجز 485 كلغ من اللحوم البيضاء بقسنطينة

حجزت مديرية التجارة لقسنطينة، 485 كيلوغرام، من اللحوم البيضاء، وهذا لعدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية، وكذا عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك.

وحسب ما أوردته مديرية التجارة لولاية قسنطينة، يأتي هذا في إطار تطبيق برنامج العمل المسطر، من طرف مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش.

وقد تم تنفيذ عملية مراقبة وتفتيش قبل اوقات العمل الرسمية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مصالح امن الولاية، على مستوى تجار الجملة للدواجن والبيض، بوسط مدينة قسنطينة.

وقد قدرت القيمة المالية الاجمالية للدواجن المحجوزة، 135 الف دينار، مع تحرير محاضر منابعة قضائية ضد المخالفين.