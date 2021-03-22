حجز 49 ألف لتر زيت المائدة منتهية الصلاحية داخل مخزن سري في وهران

تمكنت عناصر من مديرية التجارة لوهران في عملية نوعية لها من اكتشاف مخزن سري علي مستوى المنطقة الصناعية السانية 1.

وضبطت به كميات معتبرة من زيت المائدة ومواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

العملية تم تنفيذها من قبل مديرية التجارة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين مواد غذائية مشكوك فيها ومشبوهة.

ليتم بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المخزن السري أين ضبط بداخله كميات معتبرة من زيت المائدة من نوع “إليو”.

وقدرت الكمية بـ14 ألف لتر كانت تباع بسعر 61 ألف لـ5 لترات إلى جانب 35 ألف لتر أخرى منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية هي الأخرى متمثلة في مادة السكر والمياه المعدنية.

وقد تم تشكيل ملف قضائي سيمثل بموجبه الضالعون في القضية أمام العدالة.