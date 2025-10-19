حجز 4,980 كلغ من الكيف على متن سيارة بالشلف

تمكن اعوان الفرقة المتنقلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالشلف، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز كمية من الكيف المعالج ، قدرت بـ 4,980 كلغ.

وأوضحت مصالح الجمارك، أنه تم حجز كمية من الكيف المعالج، قدرت بـ 4,980 كلغ، على متن سيارة سياحية.

كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وأشارت ذات المصالح، أن هذه العملية تندرج في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية. و خاصة المتعلقة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله.

