حجز 5 حاويات تحتوي على أزيد من 150 ألف جهاز استقبال بميناء عنابة 

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لأقسام الجمارك بميناء عنابة من حجز 5 حاويات.

وكانت على مستوى منائين تحتوي على أزيد من 150 ألف و 400 جهاز استقبال مصرح بها على أنها أجزاء أجهزة استقبال موجهة للصناعة التركيبية.

غير أنه و بعد عملية الفحص المادي تبين ان المتعامل الاقتصادي حاول التهرب من الحقوق و الرسوم الجمركية حيث كشفت عملية التفتيش ان أجزاء الجهاز المستوردة من طرف المتعامل لا تحتاج لعملية التصنيع اي منتوج نهائي و هو ما يخالف القوانين المنصوص عليها في عمليات الاستيراد.

حيث حاول المستورد الاستفادة عن طريق الغش من الإعفاءات الجبائية المقررة في هذا الاطار، ترتب عنها غرامة مالية قدرت بازيد من 125 مليار سنتيم.