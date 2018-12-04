حجز 5 حبات من «الهيروين» بحوزة موظف في «أوبيجيي» بئر مراد رايس

التحقيقات كشفت تورط شابين آخرين

شباب على العدالة ينحدرون من العاصمة متهمون بالمتاجرة في المخدرات، الصلبة أحدهم يعمل موظف في مصلحة الإحصائيات في ديوان الترقية والتسيير العقاري بمنطقة سعيد حمدين ببئر مراد رايس، ويتعلق الأمر بالمدعو «ط.ر»، إذ تم ضبطه بحوزته 5 حبات من المخدرات الصلبة.

حيث وعند التحقيق مع هذا الأخير صرح بأنه يستهلكها وليست لديه علاقة بالمتاجرة وأفصح عن مصدره، ويتعلق الأمر بشاب من حي المدنية في العاصمة يدعى «ب.ل»، إذ تم ضبط بحوزته كمية من المخدرات الصلبة يقدرب 7 حبات.

وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المواد المخدرة المحجوزة تصنف مخدرا صلبا، وأن سعرها باهض نوعا ما مقارنة مع باقي المخدرات، حيث يقدرب 5 آلاف دج مقابل ربع الحبة التي يتم تقسيمها لـ4 أجزاء من أجل بيعها.

وذكر موظف «أوبيجيي» خلال التحقيق معه أنه مدمن على تعاطي المخدرات الصلبة منذ فترة، كما أنه يستعمل مخدرا آخر عن طريق الحقن.

وعقب التحقيق تم التوصل إلى شاب آخر متورط معه في القضية، ويتعلق الأمر بالمدعو «ن.م»، وبعد استكمال جل الإجراءات القانونية معهم من قبل الشرطة تم تحويلهم للعدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث تم إيداع المتهمين الأول والثاني رهن الحبس، فيما جرى وضع المتهم الثالث تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم الأسبوع القادم.