حجز 5 سيارات مزورة ومواد غذائية بميناء سكيكدة

حجزت جمارك ميناء سكيكدة كميات من المواد الغذائية الممنوعة من الاستيراد بالإضافة إلى 5 سيارات تم تزويرها محليا .

وأوضح ذات ان هذه المحجوزات تم ضبطها أمس الثلاثاء خلال رحلة الإياب والعودة لباخرة طاسيلي2 القادمة من ميناء مارسيليا فرنسا.

مضيفا أنه تم خلال رحلة الإياب لهذه الباخرة حجز1260 كلغ من التفاح و1350 كلغ من الجوز إلى جانب كميات الكيوي.

كما تم خلال ذات الرحلة حجز 4200 وحدة من مواد التجميل، و16 جهاز حاسوب مستعمل، وكميات من الطعام الموجه للقطط. وكذا هواتف نقالة قديمة، ودراجات هوائية، إضافة إلى قطع غيار مستعملة خاصة بالسيارات وأجهزة إلكترو-منزلية.

وخلال رحلة العودة لذات الباخرة التي كانت مبرمجة في نفس اليوم تم حجز 5 سيارات تحمل ترقيما أجنبيا .

تبين أنها سيارات مزورة تم تغيير قطع غيرها محليا ووضع فيها لوحات ترقيم مغايرة لتلك التي دخلت بها أرض الوطن.

وتم ضمن نفس العملية حجز سيارتين أخريين تحملان ترقيما جزائريا ينحدر أصحابها من ولايتي قسنطينة وميلة على متنهما 60 خرطوشة من السجائر.

كانت مخبأة بإحكام داخل العجلات وهيكل السيارتين بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة مثل التمور.