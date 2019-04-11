حجز 5 سيارات مهربة بوثائق مزوّرة في مستغانم 

التحقيقات كشفت عن تسويقها بولايات معسكر ووهران وسطيف والعاصمة

تمكنت، في الساعات الأخيرة، كتيبة الدرك الوطني لبوقيراط في ولاية مستغانم، من كشف نشاط شبكة إجرامية وطنية تحترف تزوير السيارات المهربة من الصحراء الغربية.

قبل ترويجها بأسعار منخفضة في مناطق متفرقة من التراب الوطني لإبعاد الشبهات وتشتيت انتباه أجهزة الأمن حول منبعها الأصلي .

وكيفية إدخالها وتزوير وثائقها في أرض الوطن، حيث أفضت التحريات المفتوحة حول هذه القضية إلى استرجاع 5 سيارات بوثائق وترقيم تسلسلي مزورين.

ومن ضمن المركبات المحجوزة “سيتروان” و”رونو” و”مرسيدس”، والتي كانت تلج إلى الوطن في إطار جولات سياحية مفتوحة.

لتقوم عصابة “البزنسة” في هذا النوع من المركبات بتغيير رقم الطراز التسلسلي الخاص بها، أين تتحول في الوثائق المزورة إلى مركبات جزائرية مرقمة بولايات معينة .

حسب الجهات الإدارية التي في التزوير، وبموجب ذلك تستخرج لها بطاقات رمادية ووثائق تأمين مزورة كذلك.

وكانت هذه العصابة تنشط على محور مستغانم وولايات معسكر ووهران وسطيف والعاصمة، حيث لا يزال التحقيق حول نشاطها إلى حين تقديم أطراف القضية أمام العدالة.