حجز 5 طن من المواد الاستهلاكية موجهة للمضاربة بالمدية

تمكنت صبيحة اليوم الأربعاء، مصالح أمن دائرة العمارية بالمدية، بمداهمة مخزن غير شرعي ببلدية العمارية.

وحسب بيان لذات المصلحة، كان المخزن يستعمله صاحبه لغرض تخزين المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى المواطنين.

وتم خلال هذه العملية، حجز 5.14 طن من هذه المواد، من بينها بعض السلع فاسدة بسبب عدم احترام شروط النظافة و التخزين، لغرض المضاربة في أسعارها.

وذلك استغلالا للظرف الراهن لانتشار وباء كورونا، وهذا ما يعتبر من الممارسات التدليسية التي يعاقب عليها القانون.

وتم توقيف صاحب السلع واخطار مصالح التجارة لولاية المدية، والتي أنجزت في حقه ملف اداري.

كما تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية المضاربة غير الشروعة مع ممارسة نشاط تجاري مقنن خاضع لتسجيل في السجل التجاري دون رخصة أو اعتماد ، مع عدم احترام الزامية النظافة الصحية للمنتوج.