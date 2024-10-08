حجز 5 قناطير لحوم مجمدة فاسدة بالأغواط

تمكنت مصالح أمن ولاية الأغواط، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب يان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الثلاثاء، تم حجز 5 قنطار و98.43 كلغ لحم مجمد. و125 كلغ ثمار بحرية مجمدة مختلفة معبأة في أكياس. و08 كلغ من مادة الرشتة، و19,6 كلغ من البازلاء.

كما تم حجز كمية قدرة بـ 16.50 قنطار من البازلاء، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتم حجز هذه الكمية، بإحدى غرف التبريد بمدينة الأغواط، وتمت معاينتها من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه مالك هذه المواد الغذائية أمام النيابة المختصة اقليميا عن قضية. مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري.