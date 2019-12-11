حجز 5 قناطير من الكيف المعالج بالنعامة

أوقف حراس الحدود، أمس الثلاثاء بفتحة فوناسة بعين الصفراء، ولاية النعامة، تاجر مخدرات، بمركبة رباعية الدفع محملة بـ 5 قناطير و32 كغ من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز الجيش، بكل برج باجي مختار وعين قزام، أربع مركبات رباعية الدفع، و4 دراجات نارية، و6 مولدات كهربائية، و5 مطارق ضغط و35 قنطارا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك، محاولات هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا بكل من تلمسان ومستغانم.

في حين تم توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتين تقليديتي الصنع، بكل من تبسة وسطيف.