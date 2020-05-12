حجز 5 قناطير و60 كلغ من الكيف المعالج ببشار

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة قناطير و60 كيلوغرام كانت مُحملة على متن مركبة رباعية الدفع.

وأفاد وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج، تمكنت من توقيف تاجري مخدرات كانا على متن مركبة سياحية مُحملة بـ 19,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بكل من غليزان ومعسكر 15,4 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة تاجري مخدرات.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و1,5 طن من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بإن أميناس بالناحية العسكرية الرابعة.