حجز 5 مسدسات آلية قديمة الصنع و4.175 قرصًا مهلوسًا بتلمسان

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار مصالي الحاج بتلمسان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان. من إحباط محاولة تهريب خمسة مسدسات آلية تقليدية قديمة الصنع. كانت مخبأة داخل الأمتعة الشخصية لأحد المسافرين.

العملية جاءت في سياق الجهود المتواصلة للمصالح الجمركية على مستوى المعابر الحدودية. وأثناء معالجة رحلة جوية قادمة من مدينة ليل الفرنسية. وقد تم حجز البضاعة وإحالة المخالف على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

حيث تعكس هذه العملية اليقظة الدائمة لأعوان الجمارك المجندين على مستوى المعابر الحدودية. وسعيهم المتواصل لحماية التحف الفنية والموروث الثقافي الوطني والعالمي من عمليات التهريب.

وفي عملية منفصلة، تمكن أعوان الفرقة متعددة المهام بسبدو، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان. من حجز 4.175 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية الصنع. وقد تم العثور على الكمية داخل كيس أسود اللون مخبأ بجانب الطريق. بعد أن لفت إنتباه الأعوان خلال دورية استطلاعية ضمن إقليم الاختصاص.

تم حجز المادة المحظورة وإخطار الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في القضية.

