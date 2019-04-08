حجز 50 غراما من الكوكايين و3 كغ من الكيف في «كورتاج» حفل زفاف بتلمسان!

أفراد شرطة BRI أطاحوا ببارون مخدرات محل 10 أوامر بالقبض

العمليــــة الأمنيــــة جــــرت علــــى الطريــــق السيــــار في مغنيــــة

تمكنت، في الساعات القليلة الماضية، فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي في تلمسان.

من تفكيك أخطر عصابة إجرامية تتاجر في المخدرات الصلبة والكيف المعالج على محور مدينة مغنية الحدودية وولاية وهران والعاصمة.

كانت هذه الشبكة الإجرامية تستعمل مواكب سيارات خاصة بحفلات أعراس وهمية في تضليل أجهزة الأمن خلال اجتياز نقاط التفتيش.

إلا أن المعلومات المؤكدة التي بلغت مسامع فرقة «البياري» بخرت كل الخطط الجهنمية لهذه الشبكة في تمرير المزيد من السموم.

حيث أعدت هذه الأخيرة كمينا محكما على مستوى الطريق السيار شرق غرب وتحديدا بنواحي بلدية حمام بوغرارة.

وفيه جرى اعتراض موكب مشبوه يتكون من 4 سيارات قادت تدابير تفتيشها إلى ضبط كمية من الكوكايين.

قدر وزنها الإجمالي بزهاء 50 غراما كانت مخبأة بإحكام داخل أبواب وعجلات السيارات الأربعة.

في نفس السياق، عثر المحققون على شحنة من المخدرات قدر وزنها الكلي بـ 3 كيلوغرام.

والتي كانت موزعة على عشرات الشرائح لتسويقها بكميات ضئيلة لهثا وراء أرباح وفيرة، وجرى على إثرها توقيف المشتبه بهم في تمرير الممنوعات المشار إليها.

قبل أن تسفر التحريات الموسعة معهم عن ذكر هوية ممونه بالبضاعة، والذي تم توقيفه في عملية مداهمة ناجحة داخل مسكنه الكائن بأولاد بن داموا.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن المعني بارون مخدرات خطير تطارده العدالة في عدة قضايا شائكة، حيث كان محل 10 مذكرات وأوامر بالقبض .

فيما يتعلق بتهريب المخدرات وترويجها هنا وهناك، وتم لاحقا تحويل المشتبه فيهم .

رفقة السيارات المضبوطة من نوع «رونو 25» و»سامبول» على مقر الفرقة إلى حين تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

في سياق آخر، نجحت نفس الفرقة الأمنية بعد مطاردة سيارة مشبوهة من نوع «رونو سامبول» في إحباط محاولة لتهريب زهاء 470 قارورة خمر قادمة من وهران وموجهة للترويج بالحدود الغربية.