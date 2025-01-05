حجز 50 غ كوكايين وتوقيف 3 تجار مخدرات بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة أرزيو والأمن الحضري 17 بوهران في عمليتين متفرقتين من وضع حد لمروجي الكيف والمخدرات الصلبة.

وتم توقيف 3 أشخاص وحجز 300 غ كيف معالج و50 غ كوكايين ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقارب 50 مليون سنتيم.

العملية الأولى تمت استغلالا لمعلومات تفيد بترويج هذه السموم وسط فئة الشباب.

حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطه واستيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو. تم توقيف شخص وحجز داخل مسكنه 300 غ من الكيف و6 غ كوكايين ومبلغ 8 مليون سنتيم.

كما تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 17 من الاطاحة بشخصين يمتهنان ترويج المخدرات الصلبة وسط الإقليم الحضري. أين تم حجز 45 غ الكوكايين ومبلغ يقارب 40 مليون سنتيم.