حجز 50 قنطارا من مادة الفرينة بالمحمدية في معسكر

تمكن عناصر فرقة المراقبة للمفتشية الإقليميةبالمحمدية التابعة لمديرية التجارة لولاية معسكر بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة المحمدية في حدود الساعة السابعة من مساء يوم أمس من حجز نحو 50 قنطارا من مادة الفرينة.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار أونلاين”، كانت على متن شاحنة من نوع جي أم سي قادمة من بلدية حاسين باتجاه قرية الصحاورية شرق مدينة المحمدية .

و قد تم توقيف الشاحنة عند المدخل الشمالي وتحديدا بالقرب من النفق السفلي قبل تولي تفتيشها و إحالة سائقها على المصلحة .

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملات المراقبة لمظاهر المضاربةالتي تنامت خلال الفترة الراهنة التي تشهد تفشيا لوباءكورونا كوفيد 19.