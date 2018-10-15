حجز 50 قنطارا من ملابس «الشيفون» مموهة بالبطاطا داخل شاحنة!

جمارك أم البواقي اعترضت المركبة في نقطة مراقبة بقرية أولاد بوعزيز

في عملية قامت بها عناصر فرقة الجمارك متعددة المهام، مساء أول أمس، بمنطقة مسكيانة التابعة لإقليم ولاية أم البواقي في النقطة الفاصلة مع ولاية تبسة.

وفي إطار العمل المتواصل لمكافحة ظاهرة التهريب الدولي بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بأم البواقي، تم نصب كمين محكم على مستوى قرية أولاد بوعزيز بالمسلك المؤدي إلى عين الطويلة.

وأثناء محاولة توقيف شاحنة من نوع «جاك» رفض السائق الامتثال للوقوف ولاذ بالفرار، لتنطلق عملية مطاردة عبر المسالك الترابية إلى غاية محاصرة الشاحنة وتوقيفها، حيث كان يقودها سائق يبلغ من العمر 42 سنة.

وخلال تفتيش الشاحنة، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من رزم «الشيفون» فاقت 50 قنطارا كانت مموهة بنحو 28 صندوقا من مادة البطاطا، ليتم حجز البضاعة على مستوى قباضة الجمارك بمدينة مسكيانة وتحرير محضر للغرامة المستحقة المقدرة بمليار وأزيد من 300 مليون سنتيم، كما ينتظر تحويل ملف القضية أمام الجهات القضائية لاحقا.