حجز 50 قنطار سميد وسلع منتهية الصلاحية في معسكر

قام عناصر كتيبة الدرك الوطني لمعسكر، صبيحة اليوم، بعملية مداهمة لمستودعات ومحلات تجارية بالجملة ببلدية فروحة.

وحضر هذه المداهمات، مصالح مديرية التجارة مديرية الصحة، حيث تم حجز كميات هائلة من السلع خاصة مواد التنظيف منتهية الصلاحية.

كما تم تسجيل عدة مخالفات، منها انعدام شروط النظافة، وممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري، بالإضافة إلى وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 06.

أين تم من خلالها حجز كمية معتبرة من مادة السميد، قدرت بـ50 قنطار معبأة بأكياس ذات 25 كلغ، حسب ما صرح به قائد الكتيبة حراث سامي للنهار اون لاين.

وكانت هذه الكمية من السميد، موجهة للمضاربة بولاية سعيدة.

وتمت العملية، بعد أن تم توقيف شاحنة من نوع مرسيدس مغطاة، وبعد تفتيشها ضبطت السلعة وتبين أن صاحبها، لا يملك سجل تجاري.

وصرح الموقوف، أنه يقتني أكياس السميد من معسكر، بثمن 1000 دج للكيس و يعيد بيعها ب 1500 دج.

وبعد إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، أمر ذات المصالح الأمنية، بإتلاف السلع المنتهية الصلاحية، وحجز السلع وتوجيهها إلى مديرية الضرائب.