حجز 50 كلغ “كيف” وتوقيف 3 أشخاص في وهران

تمكن عناصر الدرك الوطني، خلال الساعات المنقضية، من توقيف 3 أشخاص. وحجز 50 كلغ من الكيف المعالج في ولاية وهران.

القضية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص. يقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد أحياء بلدية السانية ولاية وهران. بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام. تم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و37 سنة ينحدرون من ولاية وهران محل أوامر بالقبض.

كما تم حجز كمية من المخدرات (كيف المعالج) تقدر بـ 50 كغ. مبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم من عائدات الترويج. سيارة سياحية كانت تستعمل في العملية، وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية حول: جناية حيازة مخدرات كيف معالج من أجل البيع والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والنقل والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور