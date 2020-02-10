حجز 500 كيس حليب داخل منزل تاجر بالقليعة

تمكنت، اليوم الإثنين، مصالح مديرية التجارة لولاية تيبازة من حجز ما يقارب 500 كيس حليب، كان صاحبها يخفيها داخل منزله بأحد أحياء مدينة القليعة شرق ولاية تيبازة.

أفادت مصادر “للنهار أون لاين”، أن عملية الحجز جاءت إثر عمليات التفتيش اليومية التي تقوم بها مديرية التجارة لمتابعة مسار كيس الحليب.

حيث تم في حدود الساعة السادسة صباحا، من نهار اليوم الإثنين، مداهمة محل تجاري تبين أن صاحبه كان يخفي أكياس الحليب داخل منزله ليقوم في المساء بإعادة بيعها بـ 30 دج.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير محضر مخالفة ومتابعة قضائية ضد التاجر المعني.