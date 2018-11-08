حجز 500 مخدر من نوع «صاروخ» داخل سيارة لاعب بفريق صفاء الخميس

المدافع السابق لوداد بوفاريك تم توقيفه بمدخل المدينة

أوقف أفراد الشرطة العاملين بأمن دائرة بوفاريك في ولاية البليدة، أول أمس، شخصين كانا على متن سيارة سياحية في مدخل مدينة بوفاريك عبر الطريق السيار، ليتم تفتيش السيارة والعثور بداخلها على كمية من الحبوب المهلوسة قدر عددها بـ500 قرص من نوعية شديدة التركيز معروفة لدى الشباب باسم «الصاروخ».

وقالت مصادر مطلعة ل النهار، إنه بعد توقيف الشابين وتحويلهما إلى مقر الأمن في بوفاريك للتحقيق معهما، تبين أن سائق السيارة هو اللاعب «محمد.ه» الناشط ضمن صفوف فريق صفاء خميس مليانة بعد انتقاله إليه في بداية الموسم قادما من نادي وداد بوفاريك الذي لعب مدافعا في صفوفه.

وبعد أن جرى سماع أقوال المشتبه فيهما واستجوابهما على محاضر رسمية، تم تحويلهما مباشرة على محكمة الجنح في بوفاريك بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث مثُلا أمام وكيل الجمهورية الذي وجه لهما جنحة حيازة المهلوسات بغرض المتاجرة، ليأمر مباشرة بمحاكمتهما.

وبعد مثولهما أمام القاضي الجزائي، قرر تأجيل مناقشة القضية بطلب من دفاع اللاعب مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

وقد ذكرت مصادر «النهار» أن اللاعب المتهم في القضية أنكر ملكيته للمخدرات المحجوزة خلال مجريات التحقيق الأولي، مشددا على أن وجودها داخل سيارته قد يكون بسبب نسيانها من طرف أحد معارفه.