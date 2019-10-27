حجز 500 وحدة من المشروبات الكحولية و22 قرص إكستازي وتوقيف مروجيها بسعيدة

تمكن عناصر فرق الشرطة القضائية بأمن سعيدة، في عمليتين متفرقتين، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و41 سنة تورطوا في حيازة المؤثرات العقلية، والمشروبات الكحولية.

وقائع القضية الأولى تعود اثر إستغلال عناصر فرقة مكافحة المخدرات لمعلومة مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية، بمدينة سعيدة.

ليتم الترصد له وتوقيفه على متن مركبته، بحي سيدي قاسم بسعيدة.

وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي وتفتيش مركبته، تم العثور على 22 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من نتاج ترويجه لهذه السموم، كانت مخبأة بإحكام بالمقاعد الخلفية.

وفي نفس السياق قام عناصر الأمن الحضري الخامس بتوقيف شقيقين إثر استغلال معلومة تفيد باتخاذهما من مسكنهما العائلي، محلا لترويج المشروبات الكحولية.

وبعد تفتيش مسكنهما العائلي تم العثور على 517 وحدة من الخمور، ومبالغ مالية من نتاج ترويجهما لهذه السموم.

المشتبه فيهم أنجز إجراء قضائي ضدهم، وقدموا أمام نيابة الجمهورية.

وصدر في حق المشتبه فيه الأول أمر إيداع، فيما صدر في حق المشتبه فيهما الآخران، سنة حبس نافذة، مع الأمر بالإيداع وغرامة مالية.