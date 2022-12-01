إعــــلانات
أخبار الجزائر

حجز 5000 دينار تونسي بالمركز الحدودي أم الطبول

بقلم نادية بن طاهر
حجز 5000 دينار تونسي بالمركز الحدودي أم الطبول
  • 283
  • 0

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي البري بأم الطبول، من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدر ب 5000 دينار تونسي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم العثور على هذا المبلغ، أثناء استكمال إجراءات الدخول لأحد المسافرين التونسيين.

وتكرس العملية يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7uhP5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر