حجز 5000 دينار تونسي بالمركز الحدودي أم الطبول

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي البري بأم الطبول، من حجز مبلغ مالي من العملة التونسية قدر ب 5000 دينار تونسي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم العثور على هذا المبلغ، أثناء استكمال إجراءات الدخول لأحد المسافرين التونسيين.

وتكرس العملية يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.