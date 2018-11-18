حجز 51 قنطار من الدجاج الفاسد واحباط محاولة تهريب 28 ألف مفرقة بالوادي 

تمكنت كتيبة الدرك الوطني على مستوى دائرة الرقيبة شمال ولاية الوادي، من حجز 51 قنطار من الدجاج الفاسد موجه للإستهلاك.

العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 48 أين أوقفت دورية للدرك الوطني شاحنة محملة بلحوم الدجاج وبعد التحري في الحمولة تبين أن الدجاج تظهر عليه علامات الفساد.

ليتم تحويل الحمولة على التحليل أين تبين أنها فاسدة بالفعل، ومباشرة حولت على الاتلاف فيما تم فتح ملف قضائي ضد صاحبها.

وفي المقابل تمكنت نفس الكتيبة، من حجز كمية جد معتبرة من الألعاب والمفرقعات النارية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية قام بها عناصر الدرك خلال تنفيذهم المخطط الأمني المسطر قصد تأمين المواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف.

حيث تم استغلال معلومات تفيد بوجود حمولة مهربة نحو وادي ريغ من المفرقعات والألعاب النارية، ليتم مباشرة ترصد تحركات المركبة لحين وصولها لسد للدرك الوطني تم توقيف الشاحنة وتفتيشها.

أين عثر بداخله على كمية من المفرقعات والألعاب النارية قدر عددها بــ28 ألف وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملف قضائي جزائي ضد المتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.