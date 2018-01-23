حجز 520 كيس حليب بالبليدة بسبب رفع سعره

حجزت مديرية التجارة لولاية البليدة، أكثر من 520 كيس حليب مقنن السعر بـ 25 دينارا، بسبب عدم احترام السعر الحقيقي.

وكذا شروط العرض والحفظ للمنتوجات الغذائية سريعة التلف، وكذلك بسبب بيعه بـ 35دينارا للكيس الواحد رغم أنه مدعم.

وتم إعادة توجيه الكمية المحجوزة إلى هيئة ذات منفعة عامة متمثلة في جمعية “كافل اليتيم” لبلدية بني تامو.

وفي إطار العمليات التحسيسية لمديرية التجارة نصحت جميع التجار بالالتزام بالسعر القانوني للحليب المدعم وشروط الحفظ بالإضافة إلى مادة الخبز.

كما وضعت المديرية تحت تصرف الزبائن الرقم الأخضر 1020 للتبليغ على أي تجاوزات، وأكدت أن العملية متواصلة في جميع بلديات الولاية.